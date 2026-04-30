Вместо фритюра и тонны масла — делаю эти крылья BBQ в сухом маринаде. Корочка, как в ресторане

Три хитрости, которые используют профи, чтобы получить хрустящую корочку в духовке: сухая обсыпка, щепотка разрыхлителя и контраст температур.

Что понадобится

куриные крылья (2 фаланги) — 1 кг, растительное масло — 2 ст. л., крахмал кукурузный — 1 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1,5 ч. л., паприка копченая — 1 ст. л., чесночный порошок — 1 ч. л., лук сушеный — 1 ч. л., черный перец — 0,5 ч. л., для соуса: сливочное масло — 30 г, чеснок — 3 зубчика, томатный соус — 200 мл, соевый соус — 2 ст. л., соус чили — 1 ст. л., мед — 2 ст. л.

Как готовлю

Тщательно обсушенные бумажными полотенцами крылья сбрызгиваю маслом и перемешиваю, чтобы покрыть их тонкой пленкой.

Смешиваю в миске все сухие специи с крахмалом и разрыхлителем, затем равномерно посыпаю этой смесью крылья со всех сторон.

Разогреваю духовку до 130°C. Противень застилаю пергаментом, сверху устанавливаю решетку и выкладываю крылья не вплотную друг к другу.

Запекаю при низкой температуре 30 минут для подсушки кожи, затем повышаю нагрев до 220°C и готовлю еще 15 минут. Переворачиваю крылья и запекаю их до хрустящей корочки еще 10-15 минут.

Готовлю соус: растапливаю сливочное масло, обжариваю в нем измельченный чеснок 30 секунд, добавляю томатный соус, соевый соус, чили и мед, довожу до кипения и варю 2 минуты.

Готовые хрустящие крылья подаю немедленно с теплым соусом.

Дмитрий Демичев
