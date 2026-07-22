Вместо чебуреков — крымский янтык: жарю на самой сухой сковороде, а он все равно сочный и мягкий

Вместо чебуреков — крымский янтык: жарю на самой сухой сковороде, а он все равно сочный и мягкий

Когда хочется чебуреков, но лень возиться с фритюром, делаю янтык. Тот же рецепт, но жарю на сухой сковороде — пирожки получаются румяными, с золотистой корочкой и нежным мякишем. Внутри сочная начинка с луком и зирой, а сверху — сливочное масло, которое делает их просто тающими.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 420 г, вода — 250 мл, масло растительное рафинированное — 2 ст. л., соль — 0,5 ч. л., мясо — 400 г, сало курдючное — 100 г, лук репчатый — 2 шт., соль — 1,5 ч. л., зира молотая — 0,5 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., масло сливочное — 100 г, мука пшеничная — по вкусу.

Как готовлю

Сначала готовлю тесто: в миску с мукой всыпаю соль, добавляю растительное масло, перемешиваю и вливаю кипяток. Когда масса немного остывает, мешу руками, пока не станет гладкой и мягкой, как мочка уха, и оставляю отдыхать на полчаса в пакете. Тем временем делаю начинку: мясо, курдючное сало и лук прокручиваю через мясорубку, солю, перчу, добавляю зиру и вливаю полстакана воды — фарш должен быть влажным.

Дальше самое интересное: делю тесто на 12 шариков, каждый раскатываю в тонкую лепешку (не толще 2 мм), выкладываю на половину порцию фарша и тщательно защипываю края. Жарю на сухой сковороде под крышкой по 2-3 минуты с каждой стороны до румяности. Готовые янтыки смазываю сливочным маслом, накрываю крышкой на пару минут — они становятся мягкими, нежными, а внутри такой сочный бульон, что пальчики оближешь.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Бульон внутри начинки — это магия: мясо с луком и зирой просто тает на языке. Тесто замесил на кипятке, лепилось легко, не рвалось. Рекомендую подавать горячими, со сметаной или ткемали — идеальный ужин за полтора часа.