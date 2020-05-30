Власти Ямало-Ненецкого автономного округа продлили режим самоизоляции

https://static.news.ru/photo/ac8904d2-a29b-11ea-811a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил о продлении режима самоизоляции в регионе до 14 июня 2020 года.

Так как ситуация не везде на Ямале улучшается, мы приняли решение до 14 июня продлить режим, который действует сейчас. Такой же формат, как мы жили весь май. Надеюсь, что за две недели мы благодаря дополнительным мерам увидим улучшение ситуации и сможем перешагнуть на следующий этап снятия ограничений, — сообщил Артюхов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, ежедневно число людей с диагнозом «коронавирус», которые прошли лечение и выписываются, превышает число новых госпитализированных с инфекцией.

Те, кто едет на заработки, должны иметь на руках подтверждённый отрицательный тест, сделанный не более чем за пять дней. Если это короткая командировка, то нужно иметь при себе билет с выездом за пределы Ямала в течение ближайших трёх дней, — добавил он.

NEWS.ru информировал ранее, что 30 новых случаев коронавируса подтвердились на месторождениях на Ямале.