Власти выделят около 92 млрд рублей на ремонт школ
Анна Акимова
Анна Акимова
09:33, 28 декабря 2021
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Владимир Смирнов/ТАСС
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Правительство выделит порядка 92 млрд рублей на ремонт и оснащение школ в 80 регионах России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт пресс-служба кабмина. Отмечается, что список первоочередных объектов был сформирован на основе заявок из регионов.
В ближайшие два года на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием из федерального бюджета будет направлено более 91,6 млрд рублей. За счёт этих средств будут обновлены более двух тысяч учебных заведений страны, — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что работа проходит в рамках государственной программы «Развитие образования». Количество учебных заведений, нуждающихся в ремонте, в разных регионах разнится.
В некоторых субъектах понадобится провести работы в одной-двух школах, в других счёт идёт на десятки. Федеральные субсидии на эти цели будут поступать на принципах софинансирования, — подчеркнули в кабмине.
Ранее стало известно, что в январе 2022 года в России стартует партийный проект «Новая школа». В рамках его реализации депутаты «Единой России» будут контролировать проведение капремонта в школах. В частности, парламентарии будут анализировать ход работ и помогать школам правильно составлять заявки на участие в программе капремонта.