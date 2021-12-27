Власти выделят около 92 млрд рублей на ремонт школ

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Владимир Смирнов/ТАСС

В Кузбассе установят памятник 46 шахтёрам и пяти горноспасателям, погибшим 25 ноября в результате аварии на шахте «Листвяжная», заявил глава региона Сергей Цивилёв на первом заседании регионального Совета по промышленной безопасности и охране труда, передаёт ТАСС. Он отметил, что место установки монумента будет согласовано с семьями погибших.

Мы будем ставить памятник погибшим на шахте «Листвяжная». Я встретился со всеми родственниками погибших, со многими не по одному разу. Назначил следующую встречу на 11 января, там мы будем обсуждать...