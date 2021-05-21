Власти Таганрога сообщили о четверых погибших на очистных сооружениях

https://static.news.ru/photo/6155314a-ba30-11eb-90ca-96000091f725_660.jpg Фото: СУ СК России по Ростовской области/vk.com

Администрация Таганрога сообщила о четверых погибших на очистных сооружениях посёлка Дмитриадовка.

По их информации, после аварии скончались четверо рабочих, а госпитализировано ещё пятеро. Они сейчас находятся в реанимации.

Четыре человека скончались, по остальным данные уточняются, — сказано в сообщении.

В администрации добавляют, что на место случившегося выехали экстренные службы, а также министр здравоохранения региона Юрий Кобзев, министр ЖКХ Михаил Солоницын, руководство предприятия «Водоканал» Таганрога, на котором трудились погибшие и пострадавшие.

Ранее сообщалось , что при работе на очистных сооружениях погибли семеро рабочих. По предварительной информации, они отравились метаном. В чём причина произошедшего, на данный момент неизвестно.