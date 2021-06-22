Власти рассказали, когда в Москве прекратятся локдауны

Москва так и будет «прыгать от локдауна к локдауну», пока у населения не сформируется коллективный иммунитет. Об этом в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

Пока мы не достигнем определённого иммунитета, так и будем прыгать от локдауна к локдауну. Вот этот штамм, который идёт, он опасный, и нужен иммунитет. В связи с этим то предложение, которое высказали рестораторы, уже войдёт как правило со следующей недели, — сказал он.

Как сообщалось ранее, в Москве и по области действуют многочисленные пункты бесплатной вакцинации, где каждый желающий может привиться от коронавируса и тем самым защитить себя от инфекции. Однако далеко не все стремятся вколоть себе препарат.

Тем временем власти также сообщили, что в ближайшее время в Москве станет доступна однокомпонентная интраназальная вакцина «Спутник Лайт». В отличие от своих «предшественниц» она будет вводиться через нос, в виде капель. Однако для её правильного введения всё равно потребуется помощь медицинских специалистов.

Ранее пульмонолог ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Алексей Никишенков заявил, что вакцинация — метод профилактики многих заболеваний, в том числе и коронавируса. В первую очередь необходимо прививаться от COVID людям с хроническими заболеваниями, поскольку они находятся в группе риска.