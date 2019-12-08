https://static.news.ru/photo/3657504a-19af-11ea-b150-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ведерников Фото: pskov.ru

Псковский губернатор Михаил Ведерников подписал указ о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря. Это произошло после опроса жителей региона, большинство которых считают, что последний день года не должен быть рабочим.

Голосование ясно показало, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днём. Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан. Планируйте праздники соответственно. Пусть это будет первый подарок к наступающему Новому, 2020 году, — написал Ведерников в Instagram.

Как уточняет РИА Новости, последний день 2019 года станет выходным днём для госслужащих администрации Псковской области и других региональных госчиновников, сотрудников учреждений и предприятий, находящихся в собственности субъекта Федерации.

Органам местного самоуправления региона также рекомендовали перенести выходной день с 28 на 31 декабря.

Как писал NEWS.ru, ранее 31 декабря сделали выходным в Кировской области, Крыму и Ставропольском крае. Согласно результатам опроса сайта по поиску работы Superjob, 51% экономически активных граждан России планируют провести последний день года на работе.