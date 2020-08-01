Власти пообещали бесплатно вакцинировать россиян от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о вакцине от коронавируса. По его словам, медикамент будет бесплатным для россиян.
Глава ведомства отметил, что вакцину будут закупать за средства бюджета,
Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна, она будет плановой, — подчеркнул он.
Как ранее писал NEWS.ru, российской вакциной заинтересовались более 20 стран. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил её создание с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
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