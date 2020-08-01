Власти пообещали бесплатно вакцинировать россиян от коронавируса

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В скором времени у российских туристов может появиться возможность посетить Тунис и ОАЭ. Такого мнения придерживается замглавы Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

В ближайшее время может открыться авиасообщение с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Тунисом, — цитирует его URA.RU. По словам Барзыкина, пока полётов в эти страны нет, поскольку в России сложная ситуация...