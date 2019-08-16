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Около 100 млн рублей направят на ликвидацию свалки возле озера Глушица в подмосковном Жуковском, её ликвидация запланирована на 2020 год. Такую информацию озвучил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

По берегам Глушицы сложилась безусловно неприятная экологическая ситуация, — цитирует Куракина « Интерфакс ».

Чиновник доложил, что его ведомство договорилось с администрацией города Жуковский об изыскании в этом году ресурсов «для того, чтобы территория была убрана».

Я уверен, что в 2020 году эта работа будет точно завершена, — добавил министр.

Он также проинформировал, что для ликвидации отходов на берегах озера Глушица необходимо дополнительно изыскать 90-110 млн рублей.

Как писал News.ru, ранее в Миэкологии Подмосковья заявили, что бытовые отходы, которые привлекают птиц, ставших причиной жёсткой посадки Airbus A321 15 августа, больше не привозят на незаконную свалку около Глушицы. До этого Дмитрий Куракин пытался доказать, что якобы никаких свалок в окрестностях аэропорта Жуковский нет. По его словам, ближайший к месту инцидента полигон «Сафоново» был закрыт в 2012 году.

Представители Лётно-исследовательского института имени Громова несколько раз обращались в прокуратуру в связи со свалкой рядом с аэропортом Жуковский, наличие которой признал Росприроднадзор.

News.ru, выяснил, кому принадлежат мусорные полигоны в Жуковском.