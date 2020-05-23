Власти Подмосковья назвали город с наибольшим приростом заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/d5c00a3c-9dc6-11ea-8c74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Московской области сообщил о распространении COVID-19 в регионе. Наибольший прирост выявленных случаев заражения зафиксирован в Подольске.

В течение последних суток в городе заболели 98 человек, говорится в Telegram оперштаба. На втором месте оказался Красногорск, в котором зарегистрировано 70 случаев, на третьем — Химки (35 случаев).

В Щёлково прирост составил 33 пациента, в Сергиевом Посаде — 29, в Королёве и Клине — по 26, в Воскресенске — 24.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в РФ зафиксировано 8599 случаев заражения коронавирусом. В столице число заболевших выросло на 2,5 тысячи.