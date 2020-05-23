Власти Подмосковья назвали город с наибольшим приростом заболевших COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Московской области сообщил о распространении COVID-19 в регионе. Наибольший прирост выявленных случаев заражения зафиксирован в Подольске.
В течение последних суток в городе заболели 98 человек, говорится в Telegram оперштаба. На втором месте оказался Красногорск, в котором зарегистрировано 70 случаев, на третьем — Химки (35 случаев).
В Щёлково прирост составил 33 пациента, в Сергиевом Посаде — 29, в Королёве и Клине — по 26, в Воскресенске — 24.
Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в РФ зафиксировано 8599 случаев заражения коронавирусом. В столице число заболевших выросло на 2,5 тысячи.
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