Власти подготовят новые требования к работе общежитий вузов

https://static.news.ru/photo/1811c12a-9f88-11e9-81fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что ведомство подготовит новые правила для общежитий вузов. В работе над документом будут участвовать представители образовательных учреждений.

По его словам, требуется проанализировать опыт, полученный во время распространения коронавируса. В результате должны получиться новые протоколы деятельности. Документ будет готов к 1 сентября.

Мы, с одной стороны, в условиях пандемии перешли на дистанционный формат, но у нас работали общежития, и мы понимаем, что с 1 сентября все бы хотели работать в нормальном формате, — сказал он в эфире Первого канала.

Как ранее писал NEWS.ru, коронавирус подхватили учащиеся Лесотехнического университета имени Кирова. Общежитие петербургского вуза превратилось в обсерватор после выявления заболевания у трёх студентов из Вьетнама.