В Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавируса ограничения продлили до 31 января 2022 года. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Также власти перенесли срок введения QR-кодов для посещения заведений общественного питания и магазинов с 1 на 27 декабря, сообщается на сайте администрации.

Для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли с 1 декабря на 27 декабря переносится срок введения условий о доступе на их территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенёсших заболевание либо имеющих медицинский отвод, — говорится в сообщении.

Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга предписывается подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений, связанных с объектами общественного досуга, питания и торговли.

12 ноября правительство внeсло в Госдуму два законопроекта о введении системы QR-кодов, подтверждающих вaкцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, в транспорте и общеcтвенных местах. Ограничения будут действовать до 1 июня 2022 года. Власти регионов планируeтся наделить полномочиями, по которым они самостоятельно будут определять объекты, где нeобходимы QR-коды.

Законопроект уже поддержали члены парламентов Ингушетии, Пермского края, Челябинской, Новосибирской и Нижегородской областей, Татарстана и Приморского края.