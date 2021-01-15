Власти Норвегии разочарованы выходом РФ из Договора по открытому небу

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Норвегия разочарована решением России запустить процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН), заявила глава МИД страны Ине Эриксен Сёрейде.

Договор по открытому небу позволяет совершать невооружённые наблюдательные полёты, что способствует прозрачности в военной деятельности и укреплению доверия между странами-участницами, — подчеркнула она.

По её словам, норвежские власти обеспокоены «продолжающимся разрушением режимов контроля над вооружениями».

Сёрейде также отметила, что после решения России придётся обсудить с другими странами — участницами договора возможность сохранения ДОН, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее член Совфеда Алексей Пушков заявил, что выход России из Договора по открытому небу объясняется отказом от соглашения Вашингтона. По его словам, документ нежизнеспособен из-за позиции американцев, которые не хотят допускать инспекции над своей территорией.

ДОН позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Документ был подписан в марте 1992 года представителями 35 государств. О намерении Вашингтона выйти из ДОН президент США Дональд Трамп объявил 21 мая 2020-го. Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через полгода, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.