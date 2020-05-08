Власти Москвы уточнили, где можно будет находиться без масок и перчаток

https://static.news.ru/photo/77965584-91bd-11ea-aeef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы разъяснили порядок ношения масок после 12 мая. Как сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, без масок и перчаток можно будет находится только у себя дома и в отдельном рабочем кабинете, где нет других сотрудников.

Общественное место — это всё, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни. Это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми, — цитирует её РИА Новости.

В свою очередь начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков подчеркнул, что штрафовать будут за отсутствие любого из этих средств защиты. ГКУ «Организатор перевозок» обеспечит соблюдение данных правил в общественном транспорте. Проверять наличие масок и перчаток у пассажиров будут контролёры.

Как писал NEWS.ru, Собянин подписал указ о введении масочного режима в транспорте и общественных местах. С 12 мая ношение защитной маски и перчаток станет обязательным даже при посещении ближайшего магазина.

Действующий с 28 марта режим самоизоляции продлён в Москве до 31 мая.