Власти Москвы усилят патрулирование 9 мая на набережных

https://static.news.ru/photo/f8c963ac-8fc0-11ea-abda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На смотровых площадках и набережных Москвы 9 мая усилят патрулирование и там, где это возможно, установят ограждения, чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции и наблюдали за салютом в честь 75-летия Победы из дома.

Смотреть салюты надо из дома по телевизору или из окна, если такая возможность есть. На смотровых площадках и набережных будет усилено патрулирование. В круглосуточном режиме будут работать видеокамеры. Там, где есть возможность, установят ограждения, — сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Он посоветовал соблюдать режим самоизоляции, без лишней необходимости не выходить на улицу, отметив праздник в кругу семьи.

Ранее NEWS.ru писал, что с 28 марта в стране заработал режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек.

Мэр Москвы заявил, что столичные власти не станут смягчать режим самоизоляции после 12 мая. Однако те предприятия, которым всё же разрешат возобновить работу, будут обязаны соблюдать дополнительные санитарные нормы, предупредил он.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,6 млн человек, погибли свыше 257 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 6 мая общее число инфицированных достигло 165 929 (+10 559 за последние сутки), 21 327 пациентов выздоровели (+1462 за последние сутки), умерли 1537 человек (+86 за последние сутки). В Москве — 85 937 заболевших (+5858 за последние сутки), выздоровели 8458 (+588 за последние сутки), 866 умерли (+50 за последние сутки).