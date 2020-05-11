Власти Москвы рассказали о роли камер в контроле масочного режима

https://static.news.ru/photo/68efbe86-9423-11ea-999d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отсутствие масок и перчаток у жителей Москвы власти могут фиксировать с помощью камер на предприятиях, в магазинах или в общественном транспорте. Однако оформить протокол за нарушение режима на физическое лицо можно только очно, сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

С помощью камер в транспорте может быть зафиксировано, что водитель без масок и перчаток, тогда транспортная компания может быть оштрафована. С помощью камер в метро можно посмотреть, как пассажиры соблюдают перчаточный и масочный режим, и оперативно направить на места для проверки сотрудников полиции. Также с помощью камер возможно выявление нарушений на предприятиях, — сказал Данчиков в комментарии ТАСС.

Рекомендация носить медицинские маски и перчатки в общественных местах столицы становится обязательным требованием с 12 мая. Также, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, комплект защитных средств необходимо надевать в такси и на рабочих местах. Штраф за нарушение требования составит 4 тысячи рублей за нахождение без маски в общественном месте, 5 тысяч — за появление без защиты в транспорте.

NEWS.ru

Москвичам и гостям столицы, которые с 12 мая будут замечены в общественном транспорте без масок или перчаток, в первый день действия указа мэра об обязательном использовании средств индивидуальной защиты станут выносить предупреждения, писал NEWS.ru.