Власти Москвы рассказали, для чего им нужны данные о работниках на удалёнке

https://static.news.ru/photo/43056f96-09f2-11eb-8aab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о переводимых на дистанционный режим работы сотрудниках будет использоваться только для оценки пассажиропотока и носить неперсонифицированный характер, заявил замруководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

По его словам, сбор этих данных не нацелен на отслеживание передвижений или конкретное местонахождение сотрудника.

Эта информация нужна для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удалённую работу, — объяснил он.

Иванов добавил, что главной целью принимаемой властями меры является снижение количества социальных контактов граждан для борьбы с распространением коронавируса, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 рассказали, что в соответствии с российским законодательством сотрудники не могут отказаться предоставлять о себе сведения.

С 5 октября работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала. Соответствующий указ подписал столичный мэр Сергей Собянин. Согласно документу обязателен переход на удалёнку для всех работников старше 65 лет. Дистанционный режим работы обязана ввести большая часть работодателей, за исключением стратегических предприятий и оборонных заводов.