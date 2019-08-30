Власти Москвы прокомментировали отказ от проведения в этом году тожественных школьных линеек. Как заявил руководитель столичного департамента образования Исаак Калина, этот вопрос находится в компетенции школ.
Это полное право самой школы — принимать решение. Мы даже никогда никаких отчётов не собирали, — заявил он в беседе с РИА Новости.
Ранее СМИ писали, что в ряде московских школ решено не проводить линейки по случаю начала нового учебного года. По некоторым данным,это было сделано из соображений безопасности.