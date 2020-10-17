Власти Москвы пока не планируют делать въезд в центр города платным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Каменск-Уральский Свердловской области сотрудники правоохранительных органов грубо задержали девушку из-за того, что она слишком поздно надела медицинскую маску. Об этом рассказали пользователи соцсетей.

Нарушительницу, по словам очевидцев, полицейские заметили в магазине без средств индивидуальной защиты и собирались выписать ей протокол. Выйдя из магазина, девушка уже надела маску, но полицейские всё равно посадили её...