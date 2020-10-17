Власти Москвы пока не планируют делать въезд в центр города платным

Московские власти пока не рассматривают возможность введения платного въезда в центр столицы для автомобилистов, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что реформа транспорта позволила в значительной мере улучшить экологическую ситуацию в Москве.
Мы, конечно, показываем свой пример. Смотрите, какое развитие получили пригородные электрички, которые по своему качеству, количеству и скорости становятся совсем другие, —
приводитслова мэра РЕН ТВ.
Он напомнил также о проекте по переходу столицы на электробусы.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы рассчитывают заменить все автобусы с дизельными двигателями на электробусы к 2030 году.