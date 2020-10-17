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Власти Москвы пока не планируют делать въезд в центр города платным

17:09, 17 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские власти пока не рассматривают возможность введения платного въезда в центр столицы для автомобилистов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что реформа транспорта позволила в значительной мере улучшить экологическую ситуацию в Москве.

Мы, конечно, показываем свой пример. Смотрите, какое развитие получили пригородные электрички, которые по своему качеству, количеству и скорости становятся совсем другие, — приводит слова мэра РЕН ТВ.

Он напомнил также о проекте по переходу столицы на электробусы.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы рассчитывают заменить все автобусы с дизельными двигателями на электробусы к 2030 году.

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