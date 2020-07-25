Власти Москвы опровергли сообщения о невыплатах медикам из санатория

Публикации о том, что 120 сотрудников столичного санатория № 58 для больных туберкулёзом не получают зарплату с весны и были отправлены в отпуск без содержания не являются достоверными. Об этом сообщил департамент здравоохранения Москвы.
Информация о том, что все сотрудники были отправлены в отпуск без содержания, не соответствует действительности. Большинство сотрудников на протяжении всего периода изоляции получали все положенные выплаты в полном объеме в установленные сроки. Таким образом, приведенная в статье информация о том, что сотрудники «18 дней в апреле, 31 день в мае, 30 дней в июне и 24 дня в июле не получали зарплату», некорректна, — приводитсообщение Депздрава РИА Новости.
При этом в ведомстве уточнили, что только 14 сотрудников санатория из 253 обеспечивают содержание зданий и инфраструктуры санатория.