Власти Москвы опровергли сообщения о невыплатах медикам из санатория

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, которого ЦИК страны не допустила к выборам, дал интервью Forbes. Он рассказал о своих планах.

Ранее сообщалось, что Цепкало уехал в Москву с детьми, опасаясь задержания. По словам его супруги Вероники, его предупредили о возможном аресте. Сейчас ещё две недели будет идти предвыборная кампания. Поэтому...