Власти Москвы не будут запрещать передвижение людей с антителами к COVID-19

https://static.news.ru/photo/7ebf2c66-9c56-11ea-8ea0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о тестировании москвичей на антитела к коронавирусу. По её словам, ограничивать передвижение таких людей не будут.

Она отметила, что власти не планируют введение каких-либо административных мер по отношению к жителям с иммунитетом к COVID-19.

Что хочу сказать. Нужно чётко понимать, что при наличии антител G (иммуноглобулин G. — NEWS.ru) никаких административных ограничений с точки зрения передвижения человека приниматься ни в коем случае не будет, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал, что с 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу, но для сдачи анализа нужно приглашение. Эти приглашения рассылаются случайно выбранным горожанам. Таким образом выявляются три группы населения: пациенты с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, переболевшие и бессимптомные носители.