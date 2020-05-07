Власти Москвы назвали сумму штрафа за нахождение в транспорте без маски

https://static.news.ru/photo/bc1fcc1c-9050-11ea-8255-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штраф за проезд общественном транспорте без маски составит четыре тысячи рублей. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Штраф составит четыре тысячи рублей по статье 3. 18.1 (Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы) КоАП Москвы, — заявил он в интервью «Интерфаксу».

По его словам, указом Собянина будут определены критерии, по которым гражданин обязан носить маску. Он уточнил, что маска должна быть надета на человеке в самом транспорте. Пока он не сел в транспортное средство, она необязательна.

Как писал NEWS.ru, Собянин сообщил, что в общественном транспорте Москвы с 12 мая будет введён масочный режим. Пассажиры будут обязаны надевать защитные маски и перчатки.