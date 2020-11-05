Власти Москвы могут ввести субсидии для пассажирских транспортных компаний

Власти Москвы обсуждают различные варианты поддержки, которую можно оказать транспортным компаниям, занимающимся пассажирскими перевозками.
Глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в эфире телеканала «Россия 24»
Мы рассматриваем сейчас разные варианты поддержки, в том числе это и субсидии определённые от правительства Москвы, и совместно с коллегами из Московской области сейчас как раз этот формат обсуждаем, — сообщил Ликсутов.
Ранее московские власти ввели скидку на поездки в метро вне часа пик, писал NEWS.ru.
С 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метрополитена в период с открытия подземки до 7:15 и с 8:45 до 9:15 стоимость одной поездки снижена на 50%.