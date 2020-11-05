Власти Москвы могут ввести субсидии для пассажирских транспортных компаний

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Правительство РФ расширяет социальные гарантии для военнослужащих. В частности, вводится запрет на их выселение из служебного жилья, если у них нет иного места жительства.

Эта тема была включена в повестку дня заседания кабинета министров. Премьер Михаил Мишустин отметил, что необходимо решить вопрос обеспечения жильём военнослужащих, контрактников, в том числе уволенных со службы. Обсудим законопроект,...