Власти изменили правила распределения бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования сообщило об изменении методики распределения бюджетных мест в вузах. Новые правила применили уже в 2020 году.
Теперь Минобрнауки рассчитывает общие объёмы мест по укрупнённым группам специальностей и направлений. При этом там учитывают потребности конкретных регионов в тех или иных кадрах,
Затем свои предложения вносят центры ответственности (отраслевые ведомства, ассоциации вузов, общественные объединения и госкорпорации). Они направляются регионам, а те формируют встречные предложения по количеству мест. Это вызволяет в результате сформировать окончательное распределение общего объёма мест.
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