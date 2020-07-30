Власти изменили правила распределения бюджетных мест в вузах

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Министерство науки и высшего образования сообщило об изменении методики распределения бюджетных мест в вузах. Новые правила применили уже в 2020 году.

Теперь Минобрнауки рассчитывает общие объёмы мест по укрупнённым группам специальностей и направлений. При этом там учитывают потребности конкретных регионов в тех или иных кадрах, передаёт РИА Новости.

Затем свои предложения вносят центры ответственности (отраслевые ведомства, ассоциации вузов, общественные объединения и госкорпорации). Они направляются регионам, а те формируют встречные предложения по количеству мест. Это вызволяет в результате сформировать окончательное распределение общего объёма мест.