Абитуриентам готовят льготы при поступлении в вузы

Льготы при поступлении в вузы получат абитуриенты из многодетных семей. Такой законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму.
Детям из семей, где есть трое и более детей, будет даваться преимущественное право зачисления на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Но это при условии успешной сдачи вступительных экзаменов и при прочих равных условиях,
Авторы инициативы — члены Совфеда Инна Святенко, Галина Карелова и Елена Бибикова. Они уверены, что принятие такого закона будет способствовать благосостоянию и стабильности семей с детьми. Нормы вступят в силу уже в следующем году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в подмосковных вузах абитуриенты очной формы обучения получат больше 2,5 тысячи бюджетных мест. Бюджетные места будут давать преимущественно абитуриентам педагогических направлений и IT-cпециалистам.
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