Абитуриентам готовят льготы при поступлении в вузы

https://static.news.ru/photo/b8dc7302-c7e6-11ea-90e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Льготы при поступлении в вузы получат абитуриенты из многодетных семей. Такой законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму.

Детям из семей, где есть трое и более детей, будет даваться преимущественное право зачисления на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Но это при условии успешной сдачи вступительных экзаменов и при прочих равных условиях, оговаривается в документе, размещённом в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторы инициативы — члены Совфеда Инна Святенко, Галина Карелова и Елена Бибикова. Они уверены, что принятие такого закона будет способствовать благосостоянию и стабильности семей с детьми. Нормы вступят в силу уже в следующем году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в подмосковных вузах абитуриенты очной формы обучения получат больше 2,5 тысячи бюджетных мест. Бюджетные места будут давать преимущественно абитуриентам педагогических направлений и IT-cпециалистам.