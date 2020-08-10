Власти будут по-особому начислять стаж борющимся с COVID-19 врачам

https://static.news.ru/photo/4402516e-dafb-11ea-8de2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией, пенсионный стаж будут начислять особым образом. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня, — цитирует РИА Новости главу кабмина, выступившего на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По его словам, действовать эта норма будет с 1 января и до конца сентября. Отмечается, что решение принято по поручению президента России Владимира Путина.

Мишустин подчеркнул, что благодаря решению каждый год около четырёх тысяч врачей и других медработников смогут досрочно выйти на пенсию. На её выплаты, по предварительным оценкам, ежегодно дополнительно потребуется 325 млн рублей. Средства на это в бюджете предусмотрены.

Ранее правительство установило стимулирующие выплаты для работников здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным COVID-19. Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.

Однако по всей стране врачи начали жаловаться на отсутствие обещанных доплат. 15 мая на проблему обратил внимание президент Владимир Путин. Следом начались проверки СКР и прокуратуры. Так, например, медики станции скорой помощи в Буйнакске получили выплаты за работу с COVID-пациентами только после вмешательства прокуратуры, писал NEWS.ru.