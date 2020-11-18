Владимир Путин назвал самый тревожный фактор в ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c6be0c2c-299f-11eb-98d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больше всего в ситуации с коронавирусом в России тревожит рост смертности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Число случаев выявления болезни растёт, мы это видим по цифрам. Растёт и число тяжёлых осложнений. Самое тревожное, что повышается уровень смертности, — сказал глава государства.

В связи с этим он поручил властям незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом и моментально исправлять ситуацию, не только производить и закупать лекарства от COVID-19, но и доводить их до нуждающихся, предусмотреть дополнительные выплаты до конца года для учащихся медицинских заведений, оказывающих помощь в борьбе с коронавирусом — они могут составить до десяти тысяч рублей в месяц.

Кроме того, Путин поручил задействовать для борьбы с коронавирусом опыт крупнейших российских компаний, включая Росатом, взять под контроль выплаты в регионах до конца года — все социальные выплаты должны быть сделаны в полном объёме.

Президент подчеркнул, что в данное время регионы медленно осваивают выделенные им средства, а в сложившейся ситуации такая нерасторопность непозволительна, поэтому нужна чёткость действий. Он также призвал губернаторов «не приукрашивать ситуацию» с коронавирусом и не делать вид, что всё нормально.

Российский лидер напомнил, что субъекты страны получили широкие полномочия, поэтому спрос с них будет высоким, но с федеральных чиновников ответственность также никто не снимал.

По данным на 18 ноября, российские врачи за сутки зафиксировали 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5094 (24,3%) без клинических проявлений. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 1 991 998. Темп прироста составляет 1,1%. Наибольшее число заражённых выявили в Москве — 4174. Следом по количеству заболевших следуют Санкт-Петербург (2215) и Подмосковье (864). Также зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавирусной инфекции. Жертвами заболевания за прошедшие 24 часа стали 456 человек. Число вылечившихся от COVID-19 в России достигло 1 501 083 — за минувшие сутки выздоровели 25 179 пациентов, писал NEWS.ru.