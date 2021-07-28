Полицейского убили в ходе конфликта в Химках

В подмосковных Химках был убит сотрудник полиции. По подозрению задержан владелец кафе, передаёт «Московский Комсомолец».

В ночь на 27 июля старший лейтенант Левобережного отдела полиции Химок пришёл в кафе с женой. Примерно в половину второго ночи он вышел на улицу. К нему подошёл хозяин кафе, у них начался конфликт, и мужчина кинул полицейского на землю. Тот ударился головой об асфальт и скончался через несколько часов в больнице, куда его отвезла жена.

Погибшему было 38 лет. Расследование продолжается, сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности случившегося.

Ранее стало известно, что избили полицейского в Ленинградской области на территории Никольского мужского монастыря. Закон нарушили участники крестного хода в честь 800-летия князя Александра Невского. Произошло это после того, как сотрудник полиции предупредил женщину и двоих мужчин об административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте