«ВКонтакте» запрещает «трагические» новости

https://static.news.ru/photo/1bcdef0e-3565-11eb-b06d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация «ВКонтакте» отклоняет все рекламные объявления страницы NEWS.ru в социальных сетях. Модераторы объясняют это наличием «трагических событий и жести» в постах.

Среди публикаций, которые в соцсети посчитали недопустимыми, фотографии уставших после работы в пандемию коронавируса медиков, снимки природного явления «световые столбы» в Тюмени и кадры заснеженного Норильска. Другие социальные сети, в том числе Facebook и «Одноклассники», без проблем принимают рекламу таких постов.

ВК стали отклонять все рекламные объявления. При этом в Facebook и ОК они спокойно проходят модерацию, — рассказал SMM-специалист NEWS.ru.

Он опубликовал в Twitter скриншот переписки с техподдержкой «ВКонтакте», где администрация объясняет, что СМИ могут освещать только позитивные и нейтральные события, «без трагедий».

Ранее, как писал NEWS.ru, аналитики выяснили, какие сервисы собирают больше всего информации о своих пользователях. «ВКонтакте» стал лидером рейтинга, обогнав даже «Госуслуги».