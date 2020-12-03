«ВКонтакте» разрешила «трагические» новости после реакции в Сети

Администрация «ВКонтакте» пересмотрела своё решение о запрете на размещение рекламных объявлений страницы NEWS.ru после реакции пользователей социальных сетей.
Новостные сообщества, которые освещают и положительные, и негативно окрашенные события, всегда допускались к размещению рекламы ВКонтакте. Мы пересмотрели решение по отклонённым объявлениям, — написали SMM-специалисту NEWS.ru в службе поддержки соцсети.
Там также извинились за прежний ответ модератора, где объясняли отклонение всех рекламных постов наличием в них «трагических событий и жести».
Среди публикаций, которые до этого в соцсети посчитали недопустимыми, были фотографии уставших после работы в пандемию коронавируса медиков, снимки природного явления «световые столбы» в Тюмени и кадры заснеженного Норильска. Другие социальные сети, в том числе Facebook и «Одноклассники», без проблем приняли рекламу таких постов, писал NEWS.ru.