https://static.news.ru/photo/825f0582-19a0-11ea-877d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Визовые центры и консульства стран Европы в России изменят графики работы из-за празднования Рождества и Нового года.

Большинство визовых центров не будут работать с 25 по 26 декабря, а также с 1 по 8 января. Кроме этого, визовые центры Дании и Исландии не будут работать с 24 по 31 декабря. Многие дипмиссии 31 декабря работают в ограниченном режиме, сообщает «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, 5 декабря главы МИД Андорры и России Мария Убах и Сергей Лавров подписали соглашение, отменяющее визы при взаимных поездках граждан. Изменения вступят в силу через 90 дней после подписания.