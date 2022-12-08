Витамины: помощники в укреплении иммунитета

Фото: Татьяна Коробова

В зимний период погода начинает портиться, на улице появляется снег, дуют промозглые ветра, солнце перестает согревать, а наступившие холода многих вгоняют в тоску и депрессию. Не стоит забывать и о вирусах, которые подстерегают на каждом шагу. Ситуация, типичная для холодного времени года. Ученые связывают это с двумя факторами — изменения параметров окружающей среды и поведение человека. Холодный сухой воздух делает многие вирусы более устойчивыми, и сами люди чаще проводят времени в закрытых помещениях, заражая друг друга. Чем сильнее иммунитет человека, тем лучше он справляется с внешними угрозами. В холодное время года защитные силы организма снижаются. NEWS.ru спросил у врачей, как правильно поддержать здоровье в зимний период.

Как витамины укрепляют иммунитет. Правда и вымысел

Одна из причин снижения иммунитета — дефицит витаминов и минералов, сообщил в беседе с NEWS.ru врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Они являются адаптогенами, то есть помогают нашему организму взаимодействовать с окружающей средой, нивелируя ее негативные факторы.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дефицит витаминов и минералов есть практически у всех, особенно часто он встречается у жителей мегаполисов. Как бы человек ни пытался, но «получить» необходимое количество микро- и макроэлементов из пищи проблематично. Особенно это сложно сделать в холодное время года, когда количество свежих овощей и фруктов на прилавках сокращается.

Распространенное заблуждение — кто летом ел много фруктов и овощей и отдыхал на море, тот выполнил свой личный план по витаминам на остаток года. Это не так. Дело в том, что организм человека не способен, как верблюд, накапливающий запас жира в своем горбу, запасаться витаминами впрок. Человеку витамины требуются постоянно.

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Витамины участвуют в обмене веществ, контролируют баланс гормонов в организме, нормализуют работу иммунной и нервной систем, необходимы для формирования зубной, костной, мышечной ткани.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Получить все необходимые витамины из пищи в достаточном количестве практически невозможно. Свежие овощи и фрукты мало кто ест в нужных количествах. И это не столько вопрос денег, сколько пищевых привычек и их доступности. Исходя из современных реалий, восполнять дефицит витаминов и микроэлементов нужно всем. Поэтому я советую принимать витаминно-минеральные комплексные со сбалансированным составом, способные удовлетворить потребность в витаминах и полезных веществах на сутки всего одной таблеткой, такие как, например, Компливит Актив для детей и Компливит для взрослых, содержащий 11 витаминов А, Е, С, В1, В2, В3, В5, В6, В12, фолиевую кислоту, биотин, минеральные элементы (железо, марганец, медь, цинк, магний, селен), а также рутин и липоевую кислоту.

Витамины, уже более 30 лет производимые в России на одном из крупнейших фармацевтических заводов в Уфе с использованием современной технологии раздельного гранулирования, позволяющей сохранять максимальную пользу всех компонентов, будут более предпочтительны, так как учитывают так как разработан с учетом потребности жителей России в полезных веществах» сообщил в беседе с NEWS.ru врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.