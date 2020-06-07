Вирусологи раскритиковали идею Онищенко об отмене карантина

https://static.news.ru/photo/d2749aca-a8e1-11ea-bb2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поспешная отмена ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, может привести к смерти большого числа людей. Такого мнения придерживается вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Если мы решительно снимем ограничения в стране, то, конечно, в течение нескольких лет вирусом переболеют все и у кого-то появится иммунитет. Только это приведёт к смерти нескольких десятков тысяч людей, — цитирует его URA.RU.

С ним согласен сотрудник ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, врач-иммунолог Михаил Костинов. Он напомнил об опыте других стран, поспешивших с отменой ограничений, что привело ко второй волне заражений в них. Эксперт подчеркнул, что карантинные меры должны ослабляться «с умом».

Поддержал Онищенко иммунолог, академик РАН Виталий Зверев. Свою позицию он объяснил тем, что ограничения действуют чрезмерно долго и на фоне этого у россиян начали обостряться хронические заболевания.

Вирус никуда не денется, им всё равно переболеет большинство людей, и смертности нам не избежать. Поэтому я не вижу смысла продлевать ограничительные меры, — сказал он.

Как ранее писал NEWS.ru, Онищенко призвал «более решительно» выходить из карантина. По его мнению, промедление в данном вопросе может быть губительным для многих сфер. При этом он подчеркнул, что необходимо постоянно мониторить ситуацию с коронавирусом и учитывать зарубежный опыт.

В России, согласно последним данным, выявлено 467,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 226,7 тысячи человек, 5,8 тысячи умерли.

В мире более 7 млн инфицированных COVID-19, более 403,9 тысяч погибли, более 3,4 млн выздоровели.