Вирусологи предупредили о риске второй волны COVID-19 из-за школьников

https://static.news.ru/photo/028fb33a-e4be-11ea-85ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторая волна коронавируса может прийти в Россию с началом очных занятий в школах, но это ускорит появление в стране популяционного иммунитета, считают вирусологи Виталий Зверев и Алексей Аграновский.

Основной риск при этом придётся на долю пожилых родственников учащихся. Поэтому специалисты советуют реже собираться семьями, передаёт URA.RU.

Надо опасаться, что дети понесут вирус в семьи и заразят стариков. Но мы не можем не учить наших детей. Надо максимально соблюдать меры предосторожности. Меньше видеться я бы посоветовал. Меньше собираться семьями, — сказал Аграновский, профессор кафедры «Вирусология» Института им. Белозёрского МГУ.

Эксперт добавил, что общение школьников между собой будет способствовать ускорению появления коллективного иммунитета, но это «довольно жестоко», поэтому лично он большие надежды возлагает на на иммунитет, а на вакцину. Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев напомнил, что хоть дети и переносят коронавирус, как правило, легко, остальным людям надо себя беречь.

Как писал NEWS.ru ранее, около 60% жителей России не исключают возникновения второй волны эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров на форуме «Территория смыслов». По его словам, только 30% человек, опрошенных в ходе исследования, уверены в том, что в России не будет второй волны COVID-19.