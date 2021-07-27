Вирусологи предупредили о появлении нового варианта COVID-19 на курортах

Увеличение турпотоков за границу может спровоцировать появление нового варианта коронавируса. В результате перемешивания потоков инфекции на Кипре, в Хорватии, Испании, Турции и Греции наблюдается рост заболеваемости, пишут «Известия».

В Греции, согласно статистике ВОЗ, количество заболевших коронавирусом выросло на 107%, в Турции — на 66%, в Хорватии — на 54%, на Кипре — на 42%, в Испании — на 24%. Однако, как считают вирусологи, даже такая ситуация вряд ли спровоцирует появление нового суперштамма, так как людей на этих курортах в абсолютных цифрах всё равно меньше, чем в Индии или Бразилии, где появились «дельта» и «лямбда».

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что коронавирус неизбежно мутирует из-за перемешивания потоков людей, так как мутаций больше там, где много заражённых.

Недавно всплеск заболеваемости демонстрировали Индия, Бразилия, США. Но сейчас ситуация меняется. Вполне возможно, что летний туризм может поспособствовать рождению какого-то нового штамма. Но вряд ли по заразности он сможет обойти «дельту», — пояснил специалист.

Чтобы «улучшить» свои свойства, вирусу нужно отбираться на тысячах людей. Поэтому можно ждать новых мутаций, но никак не усиления заразности патогена.

В любой стране мира может появиться новый штамм, однако большое количество туристов в регионе никак не будет способствовать возникновению новых мутаций, — вторит коллеге эпидемиолог и научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук.

Ранее сообщалось, что индийский штамм коронавируса может продолжить мутировать. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния) доктор биологических наук Анча Баранова.