Вирусолог заявил о близком окончании пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/c695b808-60fe-11eb-a70e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник Центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов считает, что пандемия COVID-19 постепенно подходит к концу. По его словам, уже к лету 2021 года в России могут быть отменены все ограничения, введённые из-за коронавируса.

Пандемия завершится после того, когда 70-80% человечества «проконтактируют» с вирусом, подчеркнул академик в беседе с URA.RU.

Ершов пояснил, что важную роль в борьбе с коронавирусом играют прививки. Полная информация об эффективности массовой вакцинации появится уже через несколько месяцев, отметил вирусолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что схема распространения коронавируса в России отличается от таковой в других странах, заявил в сентябре 2020 года Феликс Ершов. По его словам, коронавирус по стране распространялся своеобразно, однако через полгода или год россияне смогут больше не беспокоиться о коронавирусе благодаря стараниям учёных.