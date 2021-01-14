Вирусолог высказался за принудительную вакцинацию россиян от COVID-19

https://static.news.ru/photo/220f4424-5745-11eb-a6aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Государство должно оказывать некоторое давление на граждан, побуждая их прививаться от коронавируса. Такого мнения придерживается профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Немножко давить нужно — объяснять и немножко давить, но нельзя никого заставлять, набрасываться, штрафовать. Но такое некоторое давление со стороны государства должно быть, конечно, — сказал он «Ридусу».

Ранее власти Москвы заблокировали проездные карты некоторых категорий жителей столицы, требуя от них пройти вакцинацию. Мэр Сергей Собянин заявил, что им вернут право льготного проезда через две недели после получения второй прививки. Возмущённые горожане запустили петицию с требование разблокировать карты, которую подписали более шести тысяч человек.

По словам юристов, формально государство может применять подобные меры, если они связаны с безопасностью и здоровьем общества. Это не является нарушением закона.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию всего населения России со следующей недели. В связи с этим он потребовал подготовить соответствующую инфраструктуру.

На Сахалине власти объявили, что прошедшие вакцинацию получат специальные бейджи. Они будут давать право не носить медицинские маски в общественных местах.