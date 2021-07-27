Вирусолог рассказал о сочетании «Спутника Лайт» и AstraZeneca

Некоторые пациенты, возможно, получат преимущества от сочетания вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его словам, до 22 марта 2022 года будет вестись клиническое исследование, в котором поучаствуют 150 пациентов. Проверку комбинации «Спутника Лайт» с AstraZeneca проведут для того, чтобы выяснить, как она повлияет на формирование индивидуального популяционного иммунитета, рассказал Викулов.

Используются разные штаммы-носители аденовируса в данных вакцинах. Скорее всего, будут преимущества такой комбинации для определённой доли людей, которые пройдут такую бустеризацию, ревакцинацию или вакцинацию. Я имею в виду, что какой-то процент из них, возможно, получит преимущество от такой комбинации вакцин, — объяснил вирусолог.

Он уточнил, что результат сложно предугадать, так как исследование только началось.

Ранее Министерство здравоохранения РФ одобрило исследование комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт».