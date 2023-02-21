Вирусолог рассказал, когда коронавирус станет сезонной инфекцией Вирусолог Малышев: коронавирус в 2024 году будет сезонной инфекцией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев заявил, что в 2024 году коронавирус станет сезонной болезнью. По его словам, которые приводит URA.RU, об этом говорят наметившееся тенденции.

Я думаю, этот год еще можно засчитать за ковидом, а дальше уже будем думать, что он будет сезонный. Во всяком случае, в 2023 году навряд ли он таковым станет, — считает Малышев.

Он добавил, что коронавирус окажется сезонным заболеванием после еще нескольких волн инфекции. По его мнению, новые штаммы смертоносного недуга распространяются, как правило, быстрее, но их тяжесть становится значительно меньше. Сейчас он на себе «особо не похож», уточнил специалист.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что в России количество заболевших COVID-19 в десять раз больше числа людей с выявленным коронавирусом, однако никакой трагедии в этом нет. По его словам, это «подарок природы», потому что люди получают «живую вакцину».