Вирусолог рассказал, как достичь коллективного иммунитета к штамму «дельта»

Формирование коллективного иммунитета к штамму коронавируса «дельта» возможно при вакцинации более 80% населения. Об этом заявил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов в беседе с «Известиями».

Для достижения популяционного иммунитета в отношении варианта «дельта» надо привить больше 80% населения. Пока же у нас в России вакцинированы одним компонентом чуть больше 20%. В Великобритании, например, уже 53% населения провакцинированы двумя компонентами, — отметил вирусолог.

Он добавил, что сейчас уже известны оценки иностранных вакцин против «дельты», которые разрабатывались для уханьского варианта коронавируса.

Для них эффективность против варианта «дельта» ниже всего на 5–10%, но вакцины всё равно работают. Поэтому здесь сомнений никаких нет: вакцинироваться надо и как можно быстрее, — подчеркнул Нетесов.

Ранее стало известно, что вакцинация от коронавируса помогает, несмотря на появление нового штамма «дельта». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Как рассказал градоначальник, власти имеют точную информацию до последнего человека, сколько из числа привитых заболели, как тяжело проходит болезнь и скольким из них потребовалась госпитализация.