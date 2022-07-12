Вирусолог предсказал появление новых очагов распространения оспы обезьян Вирусолог Чепурнов предсказал появление новых очагов распространения оспы обезьян

Фото: Habibur Rahman/The Photo Access/Global Look Press

Оспой обезьян болеют чаще всего не приматы, а грызуны, они могут стать причиной появления многих природных очагов распространения опасного заболевания, предсказал вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с Lenta.ru. По его словам, это может привести к тому, что этот недуг еще долгое время будет беспокоить людей, даже после прохождения пика заболеваемости.

Вообще-то оспой обезьян вирус назван случайно, просто именно у этих животных его выявили. А болеют им чаще всего грызуны, и передается он тоже от грызунов. Выходит, что появляется возможность создания новых природных очагов, которые периодически будут беспокоить человечество даже в случае прохождения пика заболеваемости. Появление таких резервуаров окажется крайне неприятным, — высказался Чепурнов.

Он добавил, что для передачи вируса от человека к человеку необходим достаточно долгий и тесный контакт. По мнению медика, оспа обезьян имеет дозозависимый эффект, что характерно для большинства возбудителей. Чепурнов пояснил: в случае с чумой достаточно одной болезнетворной бактерии для заражения, а если речь идет о, например, сибирской язве, то понадобится не менее тысячи.

Ранее о выявлении первого в России случая оспы обезьян стал известно 12 июля, когда в медучреждение обратился молодой человек с характерной сыпью. Болезнь у него протекает в легкой форме, угрозы для жизни нет. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.