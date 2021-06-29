Вирусолог оценил совет ВОЗ не учитывать антитела перед прививкой

Рекомендация ВОЗ не проверять наличие антител перед прививкой от коронавируса связана с необходимостью ускорить процесс вакцинации населения. Такое мнение в беседе с «360» высказал руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИЦЭМ имени Гамалеи профессор Александр Бутенко.

По его словам, проверка на антитела замедлит вакцинацию и сделает её более дорогой.

Это всё-таки довольно сложная процедура, которая требует усилий специалистов и лабораторий. При массовой вакцинации, которая составляет десятки или сотни миллионов, миллиарды людей, это очень усложнит процесс, — сказал Бутенко.

Он подчеркнул, что сейчас люди проверяют наличие у себя антител, как правило, из личного интереса. Также эти исследования могут проводиться в рамках определения коллективного иммунитета.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать тесты на антитела для принятия решения о прививке. По словам официального представителя организации в России Мелиты Вуйнович, присутствие определённых антител в «обычных тестах» обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус.