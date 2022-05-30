Вирусолог оценил риски появления более опасной мутации оспы обезьян Вирусолог Альтштейн назвал маловероятным риск появления более опасной мутации оспы обезьян

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Вероятность появления более опасной мутации оспы обезьян можно назвать достаточно низкой, это обусловлено ограниченными возможностями вируса, считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он подчеркнул в беседе с Lenta.ru, что заметные симптомы вируса позволяют быстро выявить и изолировать распространителей заболевания.

Вероятность мутации и увеличения скорости распространения оспы обезьян достаточно низкая. Вирус не отличается высокой патогенностью, особенно когда передается от человека к человеку. Так что, я думаю, эпидемиологи справятся с этой задачей, быстро выявят всех больных и никто не умрет. Все обойдется, — заверил Альтштейн.

По его мнению, эпидемия во многом зависит от биологических свойств самого вируса. Он призвал не сравнивать коронавирус с оспой обезьян, потому что возможности последнего заболевания оказались сильно ограниченными. Альтштейн уточнил: оспа обезьян характерна низкой патогенностью, длинным инкубационным периодом и ярко выраженными симптомами, которые позволяют сразу же выявить этот недуг.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне в настоящее время расценивается как умеренный, но не исключается, что ситуация может ухудшиться, если вирус попробует утвердиться в качестве патогена для человека и распространиться среди маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом. Подчёркивается, что внезапное появление и широкий географический охват распространения говорят о том, что активная передача вируса от человека к человеку уже происходит, а сам он мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.