Вирусолог оценил идею Медведева о принудительной вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/92d67f52-b8c4-11eb-b859-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с NEWS.ru оценил недавнее заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о возможном введении обязательной вакцинации от коронавируса. Он высказал неуверенность в том, что подобные меры не могут быть приняты.

Эксперт вспомнил времена Советского Союза, когда в тяжёлые моменты людей прививали в обязательном порядке. В качестве примера он привёл эпидемию оспы.

Мне так уж не нравится эта тактика, но если дела пойдут плохо и ситуация не будет улучшаться, то я не уверен, что обязательная вакцинация не будет введена. Люди не хотят вакцинироваться, тут есть проблемы. Но есть ещё одна — если объявят вакцинацию обязательную, хватит ли вакцин на всех? — подчеркнул он.

Он отметил, что человек, у которого нет проблем со здоровьем, должен сделать прививку от COVID-19.

Все его ложные убеждения в обратном случае идут ему во вред и самому обществу, — заметил Альтштейн.

Кроме того, небольшие нарушения здоровья, даже у людей старшего возраста, — не препятствие к вакцинации. При этом людям, у которых есть сомнения на этот счёт, он посоветовал обсудить их со своим личным врачом.

Накануне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания Петербургского международного юридического форума заявил, что сейчас прививка от коронавируса добровольна, но в интересах защиты большинства населения страны вакцинация может стать обязательной. По его словам, по умолчанию прививка предполагает наличие добровольного согласия на её введение, «но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти эту идею не прорабатывают.