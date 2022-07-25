Вирусолог оценил эффективность «Спутника» против «кентавра» Вирусолог Шестопалов: «Спутник» сможет защитить человека от подварианта «омикрон»-штамма коронавируса «кентавр»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская вакцина от коронавируса «Спутник» будет эффективно защищать человека в том числе от подварианта «омикрон»-штамма коронавируса «кентавр», заявил ТАСС директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов. По его словам, выявление вариантов и подвариантов COVID-19 имеет исключительно научную задачу, а сам «кентавр» эффективно определяется обычными тест-системами.

«Спутник» направлен на консервативные участки вируса, которые очень редко меняются с большим трудом, и он защищает от всех вариантов коронавируса. Нет необходимости менять вакцину, — сказал Шестопалов.

Врач-пульмонолог Светлана Божко ранее заявила, что инфицированный новым вариантом коронавируса «кентавр» способен заразить до 16 человек. Эксперт отметила, что этот показатель приведет к чрезвычайно быстрому распространению инфекции.

По ее словам, новый штамм может занять одну из лидирующих позиций среди других вариантов COVID-19. Специалист добавила, что ситуацию может осложнить частота повторных заражений, которая характерна для всех подтипов штамма «омикрон».