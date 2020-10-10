Вызывает интерес: вирусолог оценил данные о новых симптомах коронавируса

https://static.news.ru/photo/db06a20e-0bd4-11eb-b15c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Такие симптомы коронавируса, как боль в мышцах и утомляемость, названные британскими учёными, давно известны медикам. Они являются типичными для респираторных вирусных инфекций, рассказал вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, на данный момент возможные проявления инфекции уже изучены. Таким образом, новые симптомы могут свидетельствовать о существовании иных вариантов заболевания.

Из тех симптомов, что тут указаны, действительно необычными являются волдыри на ногах. <...> Это вызывает интерес, тут речь может идти о новых вариантах вируса, — цитирует Альтштейна РБК.

Он отметил, что за девять месяцев существования инфекции «открывать» новые симптомы коронавируса довольно сложно.

Ранее NEWS.ru писал, что исследователи из Великобритании назвали боль в мышцах, повышенную утомляемость и волдыри на ногах в числе вновь выявленных симптомов коронавируса. Однако Минздрав страны не стал включать новые признаки в перечень индикаторов, чтобы не перегружать центры тестирования.

Вместе с тем, как утверждают британские учёные, ещё большую опасность представляют бессимптомные носители инфекции. В результате их эксперимента выяснилось, что ни одного из трёх контрольных проявлений — жара, кашля, потери вкуса или обоняния — не было у 90% испытуемых. Лишь когда к списку добавили относительно новые признаки — усталость и одышку — число выявляемых носителей увеличилось с 10% до 23%. Но и этого катастрофически мало, уверены специалисты.