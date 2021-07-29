Вирусолог назвал причины роста смертности от коронавируса в больницах

Рост смертности от коронавируса в России связан с аномальной жарой и отсутствием кондиционеров в больницах. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщил член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетёсов.

По мнению специалиста, российские больницы во многих регионах оказались не готовы к обрушившейся аномальной жаре. Большая часть инфекционных палат не имеет кондиционеров, в результате у пациентов из-за жары ухудшается самочувствие, возникают симптомы сердечно-сосудистой недостаточности, и как итог — повышение смертности.

Я полагаю, что рост смертности жарким летом в сравнении с другими временами года вызван именно этим: когда у пациентов высокая температура, их надо охлаждать. А охлаждать нечем, — объяснил Нетёсов.

Он также отметил, что показатели по смертности запаздывают относительно заболеваемости. Из-за этого, по его словам, складывается ситуация, когда несмотря на общее падение числа заболевших, смертность по-прежнему растёт. Необходимо учитывать, что смерть пациента наступает не сразу — от момента попадания в больницу до конца болезни проходит две-три недели.

По моим оценкам, спад должен произойти в лучшем случае через десять дней, в худшем — недели через три, — сказал вирусолог.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил высокий процент смертности от COVID-19 равнодушием россиян к заболеванию, а также низкими темпами вакцинации населения в России.