https://static.news.ru/photo/1d037388-5629-11ea-87b0-fa163e074e61_660.jpg Роман Вильфанд Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увидеть значительную зависимость от того, как климатические показатели зимы влияют на температуру в летнее время года, пока нельзя. Однако проследить так называемые дальние связи вполне возможно, заверил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В пример он привёл климат Китая и Северной Америки, передаёт РИА Новости. Синоптик пояснил, что в этих регионах если в одном месте бывает тепло, то в другом — холодно. При этом связи эти пока не изучены до конца. Прогноз на лето, как уточнил глава Гидрометцентра, будет готов в конце марта.

Поводом для разговора с Вильфандом стало заявление сотрудника Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолога Андрея Киселёва. Он призвал россиян не ждать жаркого летнего сезона после столь тёплой зимы, писал NEWS.ru.