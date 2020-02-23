Увидеть значительную зависимость от того, как климатические показатели зимы влияют на температуру в летнее время года, пока нельзя. Однако проследить так называемые дальние связи вполне возможно, заверил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В пример он привёл климат Китая и Северной Америки,
Поводом для разговора с Вильфандом стало заявление сотрудника Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолога Андрея Киселёва. Он призвал россиян не ждать жаркого летнего сезона после столь тёплой зимы, писал NEWS.ru.
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