Вильфанд предупредил о снижении температуры на 16-20 градусов ниже нормы

В ближайшие дни в ряде российских регионов ожидается снижение температуры на 16-20 градусов ниже нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. С 21 декабря морозы придут в центр Европейской России. В Московской области похолодает до минус 26, предупредил синоптик.

Такие неслабые морозы на прогностической карте обозначены иссине-чёрным цветом. В Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края на карте чёрный цвет — там на 16-20 градусов ниже нормы, — сказал Вильфанд.

Так, отклонения температур в 15-20 градусов ниже нормы будут на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе. На Ямале температура будет до минус 38-45 градусов. В Эвенкии будет на 11-18 градусов ниже нормы, минимальная температура достигнет минус 55 градусов.

Как пояснил специалист, с воскресенья холодный воздух достигнет Северо-Западного федерального округа, 20 декабря начнёт поступать в регионы Центрального федерального округа и 21 декабря мороз придёт в центр Европейской России.

По его словам, такое похолодание связано с тем, что на север Красноярского края и север европейской части России поступают очень воздушные массы из приполярных регионов. При этом на территорию Европейской России холодные потоки будут поступать не как обычно с Баренцева моря, а с Таймыра.

В Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с воскресенья по среду аномалии на 7-14 градусов ниже нормы. Минимальные температуры до −23 градусов. В ЦФО на большей части округа аномалии температуры −7-16 градусов, в Черноземье минимальные температуры до −16 градусов, а в Нечерноземье, в том числе в Московской области будет до −26 градусов, — отметил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в средней полосе России и, в частности, в Москве температура на Новый год редко опускается ниже пяти градусов, однако в этом году она опустится ниже 10 градусов. Он уточнил, что в последний раз за 10 лет в новогоднюю ночь такие холода случались в 2016 году. Синоптик предположил, что такая погода будет держаться на протяжении всех январских праздников, однако возможны изменения.