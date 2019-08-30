https://static.news.ru/photo/a448aaba-cbf6-11e9-b511-fa163e074e61_660.jpg Роман Вильфанд Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ратификация Парижского соглашения по климату может сократить угрозу таяния ледников в ближайшие 50 лет в два раза, если мировая общественность найдёт единый подход к решению проблемы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В этом году будет ратифицировано в нашей стране Парижское соглашение по климату, мне кажется, что только этот единый и согласованный подход может спасти ситуацию [относительно таяния ледников], но спасти не сразу, — цитирует метеоролога ТАСС .

Парижское соглашение по климату, достигнутое в декабре 2015 года, впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию изменений погодных условий на Земле. Его одобрили 195 стран. Одним из положений документа является предоставление развитыми государствами средств в специальный климатический фонд для помощи более бедным участникам процесса в борьбе со стихийными бедствиями, а также для перехода на возобновляемые источники энергии.

В 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе Белого дома из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику лидеров государств.

Ранее News.ru сообщал, что глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что начало в России процесса по ратификации Парижского договора по климату является большим успехом.